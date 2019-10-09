Зауреш Баймолдина стала ректором Академии правосудия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда Айгуль Кыдырбаева представила профессорско-преподавательскому составу Академии правосудия нового ректора. Им стала кандидат юридических наук, профессор Зауреш Баймолдина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

«Зауреш Хамитовна имеет большой опыт работы в научно-академической среде, работала на руководящих должностях в госорганах. До назначения на должность была членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», - отметила А.Кыдырбаева, представляя нового ректора.

А.Кыдырбаева подчеркнула нацеленность Академии на реализацию 18 шага Плана Нации. Ее основной задачей отмечена подготовка судей новой формации, ведение научно-исследовательской деятельности по дальнейшему развитию судебной системы.

«Академия в ближайшее время должна полностью переформатировать свою деятельность, выстроив четкую и системную работу по подготовке качественных кадров для судейского корпуса», - сказала А.Кыдырбаева.

Председатель коллегии Верховного Суда поздравила вновь назначенного ректора, пожелала ей успешной и плодотворной работы, обозначив приоритетные задачи Академии.

Баймолдина Зауреш Хамитовна: 1985-1994 годы - преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана юридического факультета Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова,1994-1996 годы - начальник отдела экономического законодательства, начальник Управления регистрации юридических лиц, Главного управления Министерства юстиции,1996-2005 годы - заведующая кафедрой, декан предпринимательско-правового факультета, доцент, профессор Казахского государственного юридического института, 2005-2006 годы - начальник Управления нормативно-правового обеспечения, заместитель директора Департамента нормативно-правового обеспечения и международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды, 2006-2008 годы - главный эксперт, главный инспектор Отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента, 2008-2012 годы - инспектор государственно-правового отдела Администрации Президента, 2012-2017 года - заместитель Министра юстиции,с декабря 2017 года по настоящее время работала членом Центральной избирательной комиссии.