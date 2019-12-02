Зауреш Акашева завоевала «серебро» и «бронзу» турнира по настольному теннису в Эстонии

ТАЛЛИН. КАЗИНФОРМ - С 28 ноября по 1 декабря проходил международный турнир «Estonian Open». Казахстанка Зауреш Акашева завоевала «серебро» в составе команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

Выступая в составе клуба «ATS east rent Białystok» казахстанка завоевала бронзовую медаль турнира в личных встречах.

В соревнованиях принимают участие более 240 спортсменов из Алжира, Дании, Германии, Исландии, Израиля, Казахстана, Китая, Латвии, Ливана, Польши, Чехии, Швеции, Франции, Финляндии и Эстонии.