Зауреш Акашева стартовала с победы на ЧМ по настольному теннису в США

ХЬЮСТОН. КАЗИНФОРМ - 23 ноября 2021 года стартовал личный чемпионат мира по настольному теннису в Хьюстоне (США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Сегодня в игре на выбывание Зауреш Акашева (Казахстан) уверенно победила чемпионку Панамериканских Игр в командном зачёте Даниели Риос (Пуэрто-Рико) 4:1 и в 1/32 финала сразится с олимпийской чемпионкой Токио в смешанном разряде Ито Мима (Япония).

Соперницей Анастасии Лавровой (Казахстан) была золотая медалистка юношеского чемпионата мира 2016 в парном разряде, серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы 2020, бронзовый призёр летних юношеских Олимпийских Игр 2018 Андрея Драгоман из Румынии.

Игра закончилась со счетом 3:4, в пользу соперницы Лавровой.