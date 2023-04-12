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Зауреш Акашева и Сарвиноз Миркадирова пробились на ЧМ по настольному теннису

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Апреля 2023, 11:18
Зауреш Акашева и Сарвиноз Миркадирова пробились на ЧМ по настольному теннису Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанки Зауреш Акашева (Караганда) и Сарвиноз Миркадирова (Шымкент) по рейтингу ITTF отобрались на чемпионат мира по настольному теннису, который пройдет с 20 по 28 мая 2023 года в городе Дурбан (ЮАР). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Они выступят в личном зачёте. Зауреш также сыграет в парном и в смешанном разрядах.

Чуть ранее путёвки на главные соревнования года завоевали Кирилл Герасименко (Астана, личный зачёт, парный разряд), Алан Курмангалиев (Караганда, парный разряд), Айдос Кенжигулов (Алматы, смешанный разряд), Денис Жолудев (Усть-Каменогорск, парный разряд), Сагантай Курмамбаев (Усть-Каменогорск, парный разряд) и Анастасия Лаврова (Астана, парный разряд).


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