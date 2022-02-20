Зауре Ракишева: Хотите умную нацию – давайте образование девушкам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В феврале отмечался Международный день женщин и девушек в науке. Какое место занимают наши казахстанские женщины в этом празднике, что они думают о техническом образовании молодежи, насколько мозг мужчины лучше мозга женщины? Об этом и не только рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заведующая кафедрой механики КазНУ им. аль-Фараби, кандидат физико-математических наук, доцент Зауре Ракишева.

- Зауре Баяновна, Международный день женщин и девушек в науке. Как Вы воспринимаете этот праздник, в чем его суть, по Вашему мнению?

- Мне кажется, праздник немного надуманный: женщины в науке были всегда. История знает множество примеров, причем в разных странах мира, и западных, и восточных. Чем мозг мужчины лучше мозга женщины? Ничем, это мозг человека. Другое дело, что, может быть, при большей поддержке, ученых-женщин было бы в мире больше. Но в нашей стране гендерного ущемления в плане обучения не наблюдаю. Для Казахстана особенно характерно стремление обучать своих детей независимо от пола. Я, по крайней мере, не слышала, чтобы родители какой-то девочки говорили: «Зачем ей учиться? Пусть замуж выходит, детей воспитывает». Кстати, ведь именно мать участвует в воспитании в большей степени, поэтому, хотите умную нацию – давайте образование девушкам. Это же общеизвестно!

Я преподаю на механико-математическом факультете КазНУ им. аль-Фараби, девушек у нас обучается не меньше, чем юношей. И это страшно изумляет профессоров, приезжающих читать лекции для наших студентов. Приезжал профессор из Японии и, прочитав первую лекцию, сказал: «У вас так много девушек! В Университете Токио в Инженерной школе обучаются только мальчики». Тоже удивление я слышала от профессора АГХ Университета науки и технологий из Польши, от профессора из Бельгии. Причем, получается, удивляются коллеги и с Востока, и с Запада. Так что в плане гендерного обучения у нас все в порядке! А вот когда начинается построение карьеры, там уже на девушек ложится двойная нагрузка: надо успевать и в семейной жизни, и в науке. И многие успевают! Я говорила о поддержке, но тут я не представляю, какая поддержка может быть оказана женщине, занимающейся наукой, кроме поддержки близких. Если будет такая поддержка, то нашим женщинам все по плечу!

- Зауре Баяновна, Вы были руководителем проекта студенческих наноспутников, которые сейчас успешно работают в космосе. Расскажите, как был реализован этот проект, каков сегодняшний результат.

- Наша кафедра механики давно дружит с профессором Университета Токио Шиничи Накасука, который является одним из известнейших в мире разработчиков нано - и микроспутников, а также одним из авторов и руководителей космической программы Японии. Количество спутников, разработанных под его руководством или с его участием, достигает 18, из них 13 успешно функционируют на орбите, остальные подготовлены к запуску.

В 2007 году он был приглашен в наш университет для чтения лекций по соответствующей программе МОН РК. Профессор читал тогда лекции по орбитальной механике, разработке наноспутника, управлению ориентацией, искусственному интеллекту и т.д. Орбитальную механику и частично управление мы знали, а вот все остальное оказалось новым.

Идея о разработке университетского наноспутника возникла еще в 2009 году. Мы планировали собрать команду из механиков, физиков, двоих-троих отправить в университет Токио, где они вместе с японскими студентами будут разрабатывать наноспутник, а мы в КазНУ параллельно будем делать те же шаги. Согласие японских коллег было получено. С этой идеей и докладом по проекту выступила на научно-техническом совете (НТС) Казкосмоса, вердикт которого был таким: «Идея очень перспективная! А кто будет платить?» …Денег на университетский спутник в бюджет заложено не было. И мы начали искать финансирование, писать проекты. Хорошо, что наше руководство тогда активно продвинуло идею о наноспутнике, был проведен ряд встреч с японскими коллегами.

В 2013 году отправили пять магистрантов механико-математического и физико-технического факультета по академической мобильности в университет Токио. В 2014 году между КазНУ и университетом Вакаяма было заключено Соглашение по вопросу обмена сотрудниками в рамках программы UNIFORM. Это некоторый японский аналог европейской программы QB50, только вместо спутников стандарта CubeSat здесь предполагался запуск микроспутников ДЗЗ для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Наших магистрантов и докторантов в рамках этого проекта удалось привлечь к сборке и тестированию микроспутников UNIFORM-2 и UNIFORM-3 на базе спутников Hodoyoshi в Центре тестирования наноспутников Kyushu Institute of Technolgy в г. Китакюсю. Финансировали поездку за счет выигранного в 2015 году проекта программно-целевого финансирования «Создание национальной научной школы по разработке космической техники и технологий. Проектирование, сборка и запуск первого казахстанского наноспутника» (руководитель - академик Мутанов Г.М.).

В рамках проекта совместно с нашим технопарком были разработаны и запущены два наноспутника КазНУ. Запуск микроспутника «аль-Фараби-1» состоялся 15 февраля 2017 года ракетой-носителем PSLV с космодрома Шрихарикота, второй спутник «аль-Фараби-2» запустили 3 декабря 2018 года ракетой Falcon 9 с космодрома в Калифорнии. Миссии обоих наносптуников – технологические.

- Вы ноднократно были признаны лучшим преподавателем вуза в Казахстане, имеете высокие награды именно в сфере высшего образования, научные работы, достойных учеников и последователей. Что считаете главным в образовании молодёжи сегодня?

- Считаю, что необходимо, в первую очередь, усилить подготовку школьников в области математики и физики. Мы в вузах работаем с тем контингентом, который к нам поступает. И выше головы не прыгнешь. Если к вам приходит студент, которого необходимо учить азам математики, имеющего огромные пробелы в физике, то, чтобы что-то получить на выходе, мы должны обучать его тому, чему его не научили в школе.

Механико-математический факультет традиционно принимает абитуриентов-середнячков, к нам поступает большой процент приезжих. Все выпускники городских школ уже или поступили в зарубежные вузы, или нацелены на гуманитарные факультеты. То, что к нам приходят абитуриенты со средним баллом, я не считаю плохим трендом, если студент хочет учиться, он обязательно своим трудом добьется значительных результатов и обязательно найдет работу, т.к. «математика ум в порядок приводит», и если хорошо развито логическое мышление, человек не пропадет.

Но есть, конечно, и «звезды» - талантливые и любознательные студенты, с которыми очень интересно работать. Вот этих ребят надо как-то удерживать в науке, а для этого нужно финансирование. Многие из таких ребят уходят работать в банки, где платят не в пример больше, чем в науке. И это очень печально! Потому что в банке может работать любой грамотный специалист, и растрачивать на банковскую систему действительно талантливых, способных к исследовательской работе, выпускников вузов - это как стрелять из пушки по воробьям. Если бы они работали по специальности, они бы многое изменили в обществе.

- Как идет внедрение новой специальности в вузах «космическая наука и технологии», что думаете о перспективах ее развития?

- В 2010 году мы в КазНУ открыли специальность «Космическая техника и технологии». К 2013 году у нас были уже все три ступени обучения: бакалавриат, магистратура, докторантура. А история открытия этой специальности такова.

В сентябре 2009 года в классификатор высшего и послевузовского образования была внесена новая специальность «Космическая техника и технологии». До сих пор в Казахстане никогда не готовили специалистов для космической отрасли и в течение почти года на встречах представителей Казкосмоса, МОН РК и вузов, инициированных председателем Казкосмоса Мусабаевым, шло обсуждение компетенций, необходимых будущему выпускнику. КазНУ параллельно оформлял лицензию на новую специальность и 1 сентября 2010 года принял первый поток студентов, которых с Днем первокурсника поздравил сам Талгат Амангельдиевич Мусабаев.

Специальность «Космическая техника и технологии» базируется на кафедре механики механико-математического факультета, но так как является междисциплинарной, то к обучению студентов привлекаются физико-технический факультет, факультет информационных технологий, факультет географии и природопользования. Многие дисциплины читают приглашенные специалисты с предприятий: Национального центра космических исследований и технологий, Института космической техники и технологий, Института ионосферы, Астрофизического института им. Фесенкова, Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. На этих предприятиях студенты проходят производственную практику, а также в АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», в АО «Республиканский центр космической связи», его объектах – наземных комплексах управления спутниками связи «Акколь» и «Коктерек». Специалисты с предприятий также привлекаются в качестве научных руководителей докторантов.

Про перспективы могу сказать одно: надо вкладывать деньги в развитие данной специальности. Вузы, конечно, выкручиваются, как могут, но это такая отрасль, в которой обязательно нужна государственная поддержка. Слушая неоднократно профессора Шиничи Накасука о развитии космических отраслей в разных странах, заметила, что на обучение в лабораторию к профессору направлялись студенты или молодые специалисты за счет Правительств соответствующих стран. Возвращаясь, они становились «локомотивами» развития космических технологий в своей стране. То есть не вуз, а Правительство должно командировать молодых специалистов на обучение.

Считаем, что можно это сделать через программу «Болашак» при содействии Казкосмоса. Тогда действительно появятся свои кадры. Причем, надо готовить кадры для вузов, чтобы было, кому учить студентов. Также возможности программы можно было бы использовать для направления на стажировку студентов на французско-казахстанское предприятие «Ғалам», имеющее отличную техническую базу. Практика на предприятии - очень дорогое удовольствие, которое вузы самостоятельно осилить не в состоянии.

Помню, как в 2012 году я выступала на Международном конгрессе по теоретической и прикладной механике в Пекине с презентацией по разработке наноспутников. Подошли два профессора – из Германии и США. Немец вежливо интересовался работой, американец удивлялся: «Как Казахстан может разрабатывать спутники? Весь мир выводит спутники на орбиты русскими ракетами». - «Мы тоже будем их выводить русскими ракетами, но разрабатывать будем сами». - «И когда вы это собираетесь сделать?» - «Лет через пять». Прощаясь, он мне сказал: «Казахстан – очень амбициозная страна! Желаю успеха!».

Но, в принципе, так и получилось. И вообще, имея на своей территории легендарный Байконур, Казахстан, конечно, обязан развивать свою космическую отрасль! Техническое образование молодежи - вопрос очень актуальный, особенно сегодня. Это подчеркнул и наш Президент.

- Спасибо Вам, Зауре Баяновна! Надеемся, что Ваши идеи и предложения будут услышаны и получат поддержку государственных органов, ответственных за развитие науки и казахстанского космоса.