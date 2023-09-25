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    09:17, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    «Затяжной ковид»: МРТ-снимки показали повреждение органов

    «Затяжной ковид»: МРТ-снимки показали повреждение органов

    Ученые впервые проанализировали МРТ-снимки пациентов с «долгим ковидом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    У трети людей, страдающих от «затяжного ковида», ученые обнаружили нарушения в работе внутренних органов спустя месяцы после выписки из больницы. Это результаты нового исследования, призванного помочь найти методы лечения для тех, кто месяцами не может вернуться к нормальной жизни после заражения Covid-19.

    В исследовании, опубликованном в журнале Lancet, ученые впервые изучили МРТ-снимки пациентов с ковидом, которые долгое время после заражения вирусом не могли избавиться от недомогания.

    Анализ снимков показал, что у людей с «затяжным ковидом» в три раза чаще были поражены легкие, мозг и почки по сравнению с контрольной группой, не болевшей Covid-19.

    Принявших участие пациентов с ковидом было 259. У всех из них тяжелое течение болезни привело к госпитализации. МРТ основных органов им сделали через пять месяцев после выписки. Эти снимки ученые сравнили с МРТ контрольной группы из 52 человек.

    Повреждения легких наблюдались почти в 14 раз чаще среди пациентов с длительным течением Covid, тогда как аномалии, связанные с почками и мозгом, были у них в три и два раза выше соответственно, чем у членов контрольной группы.

    Степень поражения органов у многих зависела от тяжести инфекции, возраста и наличия других заболеваний.

    Люди с множественными аномалиями органов в четыре раза чаще сообщали о серьезных психических и физических нарушениях, из-за которых они не могли заниматься повседневными делами, - отметила ведущий автор исследования Бетти Раман, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям из Оксфордского университета.

    Шаг вперед для понимания «затяжного ковида»

    Результаты исследования предоставляют «конкретные доказательства изменений в ряде органов» после того, как люди попадают в больницу с Covid-19, считает соавтор исследования Кристофер Брайтлинг, профессор респираторной медицины из Лестерского университета.

    При этом он призывает коллег и население не считать эту информацию поводом для тревоги, а рассматривать ее как возможность сделать шаг вперед и разработать методы лечения для людей с «затяжным ковидом».

    По оценкам специалистов, миллионы людей в мире продолжают им болеть, не имея возможности вернуться к нормальной жизни спустя недели или месяцы после заражения вирусом. У многих остаются такие симптомы, как одышка, усталость и затуманивание сознания, а у некоторых ковид перетекает в тяжелое хроническое заболевание.

    Как именно Covid вызывает столь широкий спектр симптомов, остается неизвестным.

    Теги:
    Коронавирус в мире Здравоохранение Мировые новости Наука
    Автор
    Гульмира Байзакова
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