Затянувшиеся сроки ремонтных работ на КТК объяснили в Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков назвал причину затягивания сроков ремонтных работ Каспийского трубопроводного консорциума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее мы прогнозировали, что ремонт будет завершен до конца октября, к сожалению… (не удалось, прим. ред). Сейчас ситуация неоднозначная: во-первых, ушло время на замену специализированного судна для работ. Тем более, это нужно было сделать срочно. Как правило, оборудование такого типа законтрактовывается заранее. Ушло время на доставку судна. С учетом осложнений логистики в мире, мы его доставили», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах Сената.

По его словам, была ситуация с нехваткой дополнительного водолазного оборудования.

«Его тоже доставили. Непросто заменить модуль – нужно провести гидроиспытания. Все это делается под водой. Мы не можем управлять погодой, и когда начинаются шторма, это может быть опасно для здоровья водолазов. Да и в целом, это опасный вид работ. Как только начинается поднятие волн, они не могут опускаться. Сейчас предстоят гидроиспытания, это буквально пару дней для включения еще одного выносного причального устройства», - добавил министр.

Фото: svetland-oil.kz