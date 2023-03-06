РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:27, 06 Март 2023 | GMT +6

    Затянувшееся отсутствие Посла Украины в Казахстане прокомментировали в МИД РК

    None
    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал затянувшееся отсутствие Посла Украины в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это в дипломатической практике нормальное явление. Отправляющая сторона, в частности, здесь речь идет об Украине, сама решает, сколько может эта позиция быть вакантной», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    Спикер добавил, что пока информации, когда будет назначен новый Посол Украины в РК, нет.

    Напомним, МИД РК выразило протест послу Украины в связи с его высказываниями в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. Позже Владимир Зеленский снял с должности посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.

    В свою очередь, Совет Ассамблеи народа Казахстана сделал заявление по поводу высказывания посла Украины в РК Петра Врублевского.


    Теги:
    Другие государственные органы Международная деятельность РК МИД РК Украина для mail.ru Международная деятельность
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!