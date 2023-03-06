Затянувшееся отсутствие Посла Украины в Казахстане прокомментировали в МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал затянувшееся отсутствие Посла Украины в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это в дипломатической практике нормальное явление. Отправляющая сторона, в частности, здесь речь идет об Украине, сама решает, сколько может эта позиция быть вакантной», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Спикер добавил, что пока информации, когда будет назначен новый Посол Украины в РК, нет.

Напомним, МИД РК выразило протест послу Украины в связи с его высказываниями в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. Позже Владимир Зеленский снял с должности посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.

В свою очередь, Совет Ассамблеи народа Казахстана сделал заявление по поводу высказывания посла Украины в РК Петра Врублевского.