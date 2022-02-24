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Затронет ли утильсбор продовольственную безопасность РК

24 Февраля 2022 12:17
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Затронет ли утильсбор продовольственную безопасность РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Затронет ли утильсбор продовольственную безопасность пояснил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Некоторые общественники отмечают, что утильсбор негативно влияет на продовольственную безопасность. Мы думаем, что это не так. Наличие отечественных заводов по производству сельскохозяйственной техники обеспечивает продовольственную безопасность. Иностранные заводы открывают сервисные центры в разных уголках страны. С появлением сервисных центров вопрос ожидания запчастей заметно упростился», - сказал Марат Карабаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В подтверждение своих слов он привел следующий пример.

«Как нам удавалось решить эти вопросы во время пандемии, когда границы были закрыты? За счет своего производства. Ведь логистика была полностью приостановлена», - заключил вице-министр.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев заявил, что утильсбор не имеет отношения к удорожанию сельхозтехники.

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#Экономика   #Транспорт   #Безопасность   #МИИР РК   #Утильсбор  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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