18 Июля 2022 15:06

Затраты на охрану окружающей среды составили 417 млрд тенге в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём затрат на охрану окружающей среды в 2021 году составил 417 млрд тенге - на 8,6% больше в стоимостном выражении по сравнению с 2020 годом и на 0,8% меньше рекордного объёма затрат в 2019 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Более половины всех затрат на охрану окружающей среды пришлось на Атыраускую (76,8 млрд тенге), Актюбинскую (59,3 млрд тенге), Жамбылскую (58,8 млрд тенге) и Восточно-Казахстанскую (40,1 млрд тенге) области. Затраты на охрану окружающей среды Карагандинской области составили 36,8 млрд тенге.

В 2021 году расходы предприятий и организаций на проведение мероприятий, обеспечение текущей работы технологических процессов и производств, а также на содержание и эксплуатацию машин и оборудования, которые разработаны и функционируют в целях предотвращения, уменьшения, очистки и устранения загрязняющих веществ, достиг рекордных 245,8 млрд тенге - на 16,8% больше по сравнению с 2020 годом.

Более 90% затрат на охрану окружающей среды пришлось на сферу промышленности. Далее идут сферы госуправления, обороны и соцобеспечения, строительства, транспорта и складирования.

Наибольшие затраты в разрезе видов природоохранной деятельности пришлись на очистку сточных вод: 94,2 млрд тенге - сразу на 40,6% больше по сравнению с 2020 годом. Следом идут обращение с отходами (90,9 млрд тенге), охрана атмосферного воздуха и проблемы изменения климата (82,5 млрд тенге), а также защита и реабилитация почвы, подземных и поверхностных вод (26,8 млрд тенге).

Основным источником финансирования затрат на охрану окружающей среды остаются собственные средства предприятий: 317,7 млрд тенге за 2021 год - на 12,9% больше по сравнению с 2020 годом.

На республиканский бюджет пришлось 6,7 млрд тенге, на местные бюджеты - 16,2 млрд тенге.