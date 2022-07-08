8 Июля 2022 10:51

Засуху в июле прогнозируют в районах Кызылординской и Мангистауской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казгидромет выпустил уточнение к прогнозу засухи на июль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозу стандартизированного индекса осадков (СИО) дефицит осадков ожидается в Коргалжынском районе Акмолинской области , Айтекебиском и Хромтауском районах Актюбинской области , Алакольском районе Алматинской области , Нуринском и Каркаралынском районах Карагандинской области , Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области , в Бейнеуском и Мангистауском районах Мангистауской области , в окрестности города Семея Абайской области и на большей части Кызылординской области .

Засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области.

На остальной территории Казахстана условия увлажнения будут близкими к норме, а в отдельных районах Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей – оптимальные.

Все прогнозы регулярно предоставляются в министерство сельского хозяйства РК, а также публикуются в приложении.

Фото: Flickr.Com/Roofless