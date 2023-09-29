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    18:30, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Засухи и наводнения обходятся Казахстану потерей 1,2% ВВП — Всемирный банк

    Засуха в Казахстане
    Фото: пресс-служба МСХ РК

    Эксперты Всемирного банка считают, что бюджетной основе Казахстана необходимо управлять рисками, связанными с климатическими шоками и зеленым переходом. Одним из способов может стать налогообложение ископаемого топлива для интернализации углеродных выбросов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    — Засухи и наводнения, усугубленные изменением климата, в среднем обходятся Казахстану потерей 1,2% ВВП. Такие потери будут расти в условиях сценария умеренного изменения климата до 2,2% ВВП. В мире, в котором многие ускоряют темпы декарбонизации, постепенное снижение цен на нефть может снизить реальный ВВП на душу населения на 2,5–3% по сравнению с базисным прогнозом до 2050 года, — сообщается в опубликованном обзоре государственных финансов Казахстана от Всемирного банка.

    В международной финансовой организации рекомендуют Правительству включить стресс-тестирование из разных сценариев зеленого перехода и климатических шоков в среднесрочную экономическую и бюджетную основу.

    К примеру, Правительство может рассмотреть возможность расширения охвата всех видов ископаемого топлива акцизами, что позволит обеспечить поступления в бюджет и стимулировать сокращение углеродных выбросов. Постепенное повышение ставок акцизов на все виды топлива до 25% от уровня, указанного в директиве Европейского союза, постепенно позволит увеличить налоговые поступления до 4% ВВП до 2030 года.

    Ранее Правительство Казахстана приняло проект республиканского бюджета на следующие три года. Документ находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК. 

    Теги:
    Засуха Экономика Всемирный банк
    Автор
    Анеля Касымова
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