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Засуха в Австрии: люди ищут монеты на дне высохшего озера

Малика Сафаргалиева
28 Марта 2023, 09:29
Засуха в Австрии: люди ищут монеты на дне высохшего озера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Австрия страдает от засухи. Из-за отсутствия дождей уровень грунтовых вод на половине территории страны значительно снизился, а озеро Цикзее в восточной Австрии высохло целиком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.

Местные жители ищут монеты и драгоценности на высохшем дне озера. Среди находок попадаются и рыбьи скелеты: несколько месяцев назад здесь погибли тысячи рыб.

«Мы знали, что озеро высохнет. Если бы власти начали спасать рыбу раньше, то выжило бы гораздо больше. На это было страшно смотреть. Мертвую рыбу увозили отсюда контейнерами», - рассказывает местный житель Вальтер.

Обычно в это время здесь, в Альпах, гораздо больше снега. В западной Австрии этой зимой выпало на треть меньше осадков, а в Италии - только половина нормы. Это имеет серьезные последствия для большой части Европы.

«Мы ожидаем, что растает значительно меньше снега, а значит в реки поступит меньше талой воды. Уровень воды в них будет критически низким в ближайшие недели и месяцы. Даже если в ближайшее время мы зафиксируем большое количество осадков с помощью этого прибора, это не облегчит ситуацию с грунтовыми водами. Необходимо, чтобы выпало больше осадков, чтобы существенно пополнить резервуары грунтовых вод», - объясняет климатолог GeoSphere Austria Клаус Хаслингер.

Австрийское правительство пытается бороться с проблемой с помощью инвестиций в инфраструктуру питьевой воды и ведет работу по бурению глубоких скважин.


Мировые новости   Засуха   Австрия  
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