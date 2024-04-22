Засуху прогнозируют в Кызылординской области в мае

В РГП «Казгидромет» озвучили предварительный прогноз засухи за май, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила директор департамента агрометеорологического мониторинга и прогнозирования Нонна Лоенко, в мае в основных зерносеющих регионах страны увлажнение в основном ожидается около и выше нормы.

— Атмосферная засуха ожидается в Кармакшинском районе Кызылординской области, здесь прогнозируются дефицит осадков и высокие температуры, — отметила она на брифинге.

По данным синоптиков, умеренно влажные условия будут в

Северо-Казахстанской области - в Айыртауском и в районе Г.Мусрепова; Костанайской области - в Карабалыкском, Сарыкольском, Карасуском, Аулиекольском и в районе Б.Майлина;

Акмолинской области - в Зерендинском, Сандыктауском, Атбасарском, Аккольском, Жаркаинском, Астраханском и Шортандинском районах;

Павлодарской области - в Актогайском, Иртышском, Железинском, Кашырском, Успенском, Шарбактинском и Майском районах;

Западно-Казахстанской области - в Казталовском, Жаныбекском, Таскалинском, Акжаикском, Жангалинском районах и в городе Уральске;

Актюбинской области - в Айтекебийском, Байганинском, Каргалинском, Мугалжарском, Иргизском, Уилском районах и Актобе;

Атырауской области - в Курмангазинском, Махамбетском, Кзылкогинском районах и в г. Атырау;

Мангистауской области - в Бейнеуском и Мангистауском районах;

Карагандинской области - в Актогайском районе;

Восточно-Казахстанской области - в Глубоковском, Самарском, Катон-Карагайском, Куршимском районах и в районе Алтай;

Туркестанской области в Казыгуртском и Каратауском районах.



Очень влажно в мае ожидается

в Карасуском районе Костанайской области,

в Бурлинском, Сырымском и Каратюбинском районах Западно-Казахстанской области,

в Иртышском и Успенском районах Павлодарской области и Павлодаре.



На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.



