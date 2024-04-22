13:30, 22 Апрель 2024 | GMT +6
Засуху прогнозируют в Кызылординской области в мае
В РГП «Казгидромет» озвучили предварительный прогноз засухи за май, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщила директор департамента агрометеорологического мониторинга и прогнозирования Нонна Лоенко, в мае в основных зерносеющих регионах страны увлажнение в основном ожидается около и выше нормы.
— Атмосферная засуха ожидается в Кармакшинском районе Кызылординской области, здесь прогнозируются дефицит осадков и высокие температуры, — отметила она на брифинге.
По данным синоптиков, умеренно влажные условия будут в
- Северо-Казахстанской области - в Айыртауском и в районе Г.Мусрепова; Костанайской области - в Карабалыкском, Сарыкольском, Карасуском, Аулиекольском и в районе Б.Майлина;
- Акмолинской области - в Зерендинском, Сандыктауском, Атбасарском, Аккольском, Жаркаинском, Астраханском и Шортандинском районах;
- Павлодарской области - в Актогайском, Иртышском, Железинском, Кашырском, Успенском, Шарбактинском и Майском районах;
- Западно-Казахстанской области - в Казталовском, Жаныбекском, Таскалинском, Акжаикском, Жангалинском районах и в городе Уральске;
- Актюбинской области - в Айтекебийском, Байганинском, Каргалинском, Мугалжарском, Иргизском, Уилском районах и Актобе;
- Атырауской области - в Курмангазинском, Махамбетском, Кзылкогинском районах и в г. Атырау;
- Мангистауской области - в Бейнеуском и Мангистауском районах;
- Карагандинской области - в Актогайском районе;
- Восточно-Казахстанской области - в Глубоковском, Самарском, Катон-Карагайском, Куршимском районах и в районе Алтай;
- Туркестанской области в Казыгуртском и Каратауском районах.
Очень влажно в мае ожидается
- в Карасуском районе Костанайской области,
- в Бурлинском, Сырымском и Каратюбинском районах Западно-Казахстанской области,
- в Иртышском и Успенском районах Павлодарской области и Павлодаре.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.