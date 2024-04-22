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    13:30, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Засуху прогнозируют в Кызылординской области в мае

    засуха
    Фото: Рixabay

    В РГП «Казгидромет» озвучили предварительный прогноз засухи за май, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщила директор департамента агрометеорологического мониторинга и прогнозирования Нонна Лоенко, в мае в основных зерносеющих регионах страны увлажнение в основном ожидается около и выше нормы.

    — Атмосферная засуха ожидается в Кармакшинском районе Кызылординской области, здесь прогнозируются дефицит осадков и высокие температуры, — отметила она на брифинге.

    По данным синоптиков, умеренно влажные условия будут в

    • Северо-Казахстанской области - в Айыртауском и в районе Г.Мусрепова; Костанайской области - в Карабалыкском, Сарыкольском, Карасуском, Аулиекольском и в районе Б.Майлина;
    • Акмолинской области - в Зерендинском, Сандыктауском, Атбасарском, Аккольском, Жаркаинском, Астраханском и Шортандинском районах;
    • Павлодарской области - в Актогайском, Иртышском, Железинском, Кашырском, Успенском, Шарбактинском и Майском районах;
    • Западно-Казахстанской области - в Казталовском, Жаныбекском, Таскалинском, Акжаикском, Жангалинском районах и в городе Уральске;
    • Актюбинской области - в Айтекебийском, Байганинском, Каргалинском, Мугалжарском, Иргизском, Уилском районах и Актобе;
    • Атырауской области - в Курмангазинском, Махамбетском, Кзылкогинском районах и в г. Атырау;
    • Мангистауской области - в Бейнеуском и Мангистауском районах;
    •  Карагандинской области - в Актогайском районе;
    • Восточно-Казахстанской области - в Глубоковском, Самарском, Катон-Карагайском, Куршимском районах и в районе Алтай;
    • Туркестанской области в Казыгуртском и Каратауском районах.


    Очень влажно в мае ожидается

    • в Карасуском районе Костанайской области,
    • в Бурлинском, Сырымском и Каратюбинском районах Западно-Казахстанской области,
    • в Иртышском и Успенском районах Павлодарской области и Павлодаре.


    На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Кызылординская область Казгидромет Жара Засуха
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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