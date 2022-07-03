Засуха на севере Италии может привести к потере свыше 30% урожая риса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Север Италии страдает от засухи. Вода в реке По - в крупнейшей в стране по площади водосборного бассейна - опустилась до самого низкого уровня за последние 70 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Это угрожает рисовой культуре региона, а также животноводству. В крупнейшем профсоюзе аграриев предупреждают, что в целом по стране фермеры рискуют потерять свыше 30% урожая.

От рекордных температур, вызванных антициклоном, страдают жители итальянской столицы, а также дикие животные. Сотрудники римского зоопарка раздают животным замороженные фрукты, мясо и рыбу.

Во многих городах Апеннинского полуострова отключили фонтаны. Власти Вероны решились на более радикальные меры экономии - до конца лета жители города не смогут использовать питьевую воду для полива садов и огородов, мытья автомобилей и наполнения бассейнов. Нарушителей ждёт штраф в размере 500 евро.













Фото: euronews.com