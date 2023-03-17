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Застрявшую в заборе косулю спасли в Костанайской области

17 Марта 2023, 14:42
Застрявшую в заборе косулю спасли в Костанайской области Фото: ДП Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В поселке Федоровка Костанайской области участковый и егерь спасли косулю, которая забрела в деревню и застряла в заборе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Неравнодушные жители села Банновка Федоровского района, увидев сибирскую косулю, которая зашла в село и застряла в заборе, обратились к сотрудникам отдела полиции.

«Участковый инспектор полиции Мерген Сабыржанов, егерь Костанайского областного общества охотников и рыболовов Генадий Рябов провели спасательную операцию, - пояснили в полиции. —Выяснилось, что у косули повреждены задние конечности, была оказана ветеринарная помощь. Животное поместили в питомник Костанайского областного общества охотников и рыболовов».

Пару дней специалисты будут наблюдать за состоянием косули. После того, как она встанет на ноги, ее отпустят в естественную среду обитания.


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