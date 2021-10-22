Застрявшую на перевале семейную пару спасли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Застрявшую на перевале «Староавстрийской дороги» семейную пару спасли сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«21 октября к спасателям обратился мужчина, рассказав, что он с супругой находится на первом перевале «Староавстрийской дороги» со стороны Катон-Карагая около 10 километров от трассы (Усть-Каменогорск-Рахмановские ключи). Они двигались на автомобиле марки «Nissan Rnessa», внезапно транспортное средство развернуло на дороге, и создалась угроза съезда в кювет. Самостоятельно они не смогли выбраться. На помощь оперативно прибыли спасатели, которые отбуксировали автомобиль с пассажирами до ближайшего населенного пункта», - проинформировали в пресс-службе департамента.









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