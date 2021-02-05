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    21:59, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Застрявший в сугробах автомобиль вызволили спасатели ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана вызволили из снежного плена автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ДЧС ВКО поступило сообщение о том, что из села Карагужиха выехали два человека на автомобиле марки «Mitsubishi Pajero», но не доехали до города Риддер, куда направлялись.

    «К месту незамедлительно выехали сотрудники оперативно спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимой технике «Трэкол». В 15:50 на 17 километре от дороги в районе села Волчиха спасатели обнаружили застрявшее в снегу транспортное средство с двумя пассажирами. В медицинской помощи они не нуждались. Спасатели ОСО ДЧС ВКО сопроводили граждан до очищенной проезжей части», - пояснили в пресс-службе.

    Напомним, штормовое предупреждение объявлено в пяти областях страны. Сегодня был снят ряд ограничений дорожного движения на трассах Восточного Казахстана из-за благоприятных погодных условий.


    Теги:
    Дороги МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия
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