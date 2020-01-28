Застрявший в непогоду грузовик перекрыл трассу в ВКО
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане из-за застрявшего грузовика в снежном плену оказались более 20 автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В ДЧС ВКО рассказали, что накануне вечером поступила информация, что из-за метели на трассе между селом Баженово и поселком Шульбинск в снежном плену находятся около двадцати автомобилей.
«Прибывшие к месту ЧС спасатели ПЧ-40 установили, что в снежном заносе стоят 23 автомобиля, дорогу которым перекрыл застрявший грузовой автомобиль КамАЗ с углем, направлявшийся в поселок Шульбинск», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.
Одновременно со спасателями прибыла спецтехника от акима Шульбинска, она произвела расчистку автодороги. Колонна из 23 автомобилей, в которых находились 38 человек спасателями и дорожниками были сопровождены до поселка.
Спасатели напомнили, что в области объявлено штормовое предупреждение. По информации ВК филиала «Казгидромет» 28 января в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, местами метель. Ветер юго-восточный с переходом на западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с. в Усть-Каменогорске и в Семее 28 января ожидается метель.
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