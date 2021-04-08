Застрявший в Египте 17-летний подросток вернулся в Казахстан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 17-летний казахстанец застрявший из-за положительного теста на коронавирус в Египте вернулся на родину. Об этом сообщили в фонде «Туристік Қамқор», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Семья из четырех человек отдыхала в Египте. При сдаче ПЦР перед вылетом, оказалось, что у старшего сына – положительный ПЦР на коронавирус. 17-летнего подростка не пустили на борт самолета. Родители оставили мальчика до получения результатов второго ПЦР-теста на коронавирус.

В фонде отметили, что по словам родителей, их сын и ранее путешествовал в одиночестве.

«Они приняли единственно правильное решение- оставить молодого человека до получения результатов второго ПЦР-теста. Осознавая потенциальную опасность, которую мог бы представлять их сын для всех на пути его следования в Казахстан», - отметили в фонде.

Также в фонде опровергли, что все расходы, связанные с его пребыванием и лечением, легли на плечи туристов и парнем никто не занимался.

«Туроператор является одним из сильнейших в работе по египетскому направлению. Все это время они поддерживали юного туриста. Это пример самого достойного отношения к делу. Именно благодаря их твердой позиции отель, в котором остановился молодой человек, взял расходы на проживание на себя. Трансфер был также полностью за счет туроператора. Все то время, пока происходили данные события туроператор был на постоянной связи с парнем, родителями», - добавили в фонде.

Также отмечается гибкость и ответственность страховой компании. Она действовала согласно протоколу: по правилам молодого человека изолировали в номере отеля и обеспечили питанием, следили за его состоянием, организовали сдачу и оплатили повторный тест. Несмотря на то, что страховой полис к этому времени закончил свое действие, в основу оказания помощи был взят момент получения результатов теста, то есть период действия полиса. Авиабилет был также приобретен страховой компанией.

«Никаких проблем с посадкой на борт молодого человека без сопровождения взрослых нет и не было. Никто не обращался в авиакомпании с таким запросом. Более того, молодой человек уже на Родине.

И последний пункт, самый важный на наш взгляд. Это не самый сложный случай, возникающий при обслуживании туристов в нынешних условиях. Но почему-то именно он, даже протекая в соответствии с принятым алгоритмом, вызвал такой переполох в обществе. Думается, что задача состояла в дискредитации правила предоставления результатов ПЦР-теста при возвращении в Казахстан. Несмотря на тот факт, что ПЦР-тестирование перед посадкой на самолет предотвратило возможность заражения почти двухсот туристов на борту самолета», - отмечается на странице фонда в Instagram .