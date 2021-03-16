+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.82 EUR 499.44
RUB 5.73 CNY 64.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Застрявшим в пути турецким дальнобойщикам помогли костанайские полицейские

16 Марта 2021 17:10
Поделиться:
Застрявшим в пути турецким дальнобойщикам помогли костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Гражданин Турции поблагодарил костанайских полицейских за помощь на дороге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Новости по теме
Участок республиканской дороги закрыли в СКО
Вооруженный мужчина пытался воспользоваться услугами такси в Кокшетау Водитель с горящим прицепом проехал несколько километров по трассе в ВКО Водитель из России поблагодарил туркестанских полицейских за помощь в дороге

Две фуры из снежного заноса вызволили полицейские Камыстинского района.

«27 февраля к участковому инспектору полиции села Адаевка капитану полиции Ануару Жаркумбаеву обратились водители двух грузовых автомашин марки «DAF» и «Mercedes», оказавшиеся в кювете из-за плохой видимости и неблагоприятных погодных условий на автодороге А-22 близ села Адаевка, - рассказали в полиции. — За помощью в изволении из снежного заноса автомашин участковый инспектор полиции обратился к руководителям Камыстинского ДЭУ-53 КОФ ТОО «Казахавтодор» Владимиру Маркевичу и ТОО «Содружество - 98». Руководство предприятий предоставили необходимую специальную технику».

Совместными усилиями большегрузные автомашины вытащили из кювета, турецкие дальнобойщики благополучно продолжили свой путь.

Гражданин Турции Искандер Мададов на имя начальника ДП Костанайской области написал письмо, в котором выразил слова признательности участковому инспектору полиции Ануару Жаркумбаеву.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Транспорт   #Общество   #Дороги  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив