Застрявшим в пути турецким дальнобойщикам помогли костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Гражданин Турции поблагодарил костанайских полицейских за помощь на дороге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Две фуры из снежного заноса вызволили полицейские Камыстинского района.

«27 февраля к участковому инспектору полиции села Адаевка капитану полиции Ануару Жаркумбаеву обратились водители двух грузовых автомашин марки «DAF» и «Mercedes», оказавшиеся в кювете из-за плохой видимости и неблагоприятных погодных условий на автодороге А-22 близ села Адаевка, - рассказали в полиции. — За помощью в изволении из снежного заноса автомашин участковый инспектор полиции обратился к руководителям Камыстинского ДЭУ-53 КОФ ТОО «Казахавтодор» Владимиру Маркевичу и ТОО «Содружество - 98». Руководство предприятий предоставили необходимую специальную технику».

Совместными усилиями большегрузные автомашины вытащили из кювета, турецкие дальнобойщики благополучно продолжили свой путь.

Гражданин Турции Искандер Мададов на имя начальника ДП Костанайской области написал письмо, в котором выразил слова признательности участковому инспектору полиции Ануару Жаркумбаеву.