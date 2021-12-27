Застрявшим в морозы на трассе водителям помогли полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Гражданам, оказавшимся на трассе в мороз, помогли костанайские полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу Департамента полиции Костанайской области.

Сотрудники группы патрульной полиции отдела полиции Камыстинского района капитан полиции Саят Абилькакимов и старший сержант Жалгас Аубакиров оказали помощь гражданам, находящимся в неисправном автомобиле при морозе -28 градусов.

«25 декабря текущего года 27-летний житель города Нур-Султана ехал на своей автомашине в столицу. Около 03:00 часов ночи у водителя сломалась машина. Так как не смог установить причину самостоятельно, мужчина позвонил на пульт «112», после чего информация о том, что люди нуждаются в помощи, была доведена до сотрудников полиции. После полученного сообщения, сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Полицейские водителя и трех пассажиров доставили в Жайылминскую школу для обогрева и отдыха, а автомашину транспортировали в п. Жайылма, где была выявлена причина неполадки»,- прокомментировали в Департаменте.

В дальнейшем был организован эвакуатор и водитель с пассажирами благополучно доехали до дома.

«Огромное спасибо за оказанную помощь, благодаря которой мы живы, здоровы и благополучно доехали до дома. Наши полицейские – настоящие герои, они всегда придут на помощь в любую погоду. В этом мы каждый раз убеждаемся», - поблагодарил полицейских житель столицы.