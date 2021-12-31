+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Застрявшим в буран пассажирам микроавтобуса помогли костанайские полицейские

31 Декабря 2021 02:09
Поделиться:
Застрявшим в буран пассажирам микроавтобуса помогли костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские полицейские помогли пассажирам, оказавшимся на трассе в буран из-за поломки микроавтобуса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
За спасение тонущего друга наградили жителя Атырау
О мерах безопасности при обращении с пиротехникой напомнили детям в Павлодарской области Парад Дедов Морозов и Снегурочек проходит в праздничные дни в Актобе Костанайский боксер-полицейский выиграл дебютный бой в Минске

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции области, в отдел полиции Амангельдинского района поступило сообщение, что на автодороге «Аулиеколь-Жалдама» в 3 километрах от села Жалдама сломался микроавтобус, следовавший в село Амангельды. В нем находились 13 человек вместе с водителем, в основном, студенты, которые ехали домой на каникулы.

«На помощь им пришли участковые инспекторы полиции Амантогайского сельского округа - капитан полиции Дастан Кушпанов и старший лейтенант Темиржан Еркебулан. Они пересадили замерзающих пассажиров на служебный «УАЗ» и отбуксировали транспорт до Амантогая. Далее полицейские совместно с акимом данного сельского округа разместили пассажиров в придорожном кафе, напоили чаем. После чего они благополучно добрались домой в село Амангельды», - пояснили в ведомстве.


В полиции отмечают, что сегодня участковые инспекторы полиции являются самой многофункциональной службой в системе органов внутренних дел и лично контактируют с населением.

Подводя итоги года, в Министерстве внутренних дел проведен слет участковых инспекторов полиции. Глава ведомства Ерлан Тургумбаев наградил лучших сотрудников, в том числе Дастана Кушпанова за высокие достижения в работе по охране общественного порядка и борьбе с преступностью на закрепленном административном участке.




«Участковый инспектор – это ключевая фигура профилактики преступности на конкретной территории. Именно так Глава государства обозначил важную роль участковых инспекторов полиции в реализации реформы органов внутренних дел и принципа «Полиция в шаговой доступности», - отметил Ерлан Тургумбаев.

Дастан Кушпанов на передовой во взаимодействии с населением и оказывает помощь гражданам. За добросовестное отношение к своим служебным обязанностям он из рук министра внутренних дел получил грамоту и медаль «Үздік учаскелік полиция инспекторы».




Ранее сообщалось, что спасатели вызволили из снежного заноса семью с маленькими детьми в Костанайской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Транспорт   #Видео   #МВД РК   #Регионы   #Общество   #Дороги   #Спасение  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
За спасение тонущего друга наградили жителя Атырау
О мерах безопасности при обращении с пиротехникой напомнили детям в Павлодарской области
Парад Дедов Морозов и Снегурочек проходит в праздничные дни в Актобе
Костанайский боксер-полицейский выиграл дебютный бой в Минске
Популярное
1 За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
2 В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
3 Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
4 Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
5 В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
6 ЕС: ковид бьёт рекорды
Читайте также
Какие проекты в области поддержки молодежи реализованы в Казахстане в 2021 году
Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
ЕС: ковид бьёт рекорды
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив