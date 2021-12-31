Застрявшим в буран пассажирам микроавтобуса помогли костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские полицейские помогли пассажирам, оказавшимся на трассе в буран из-за поломки микроавтобуса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции области, в отдел полиции Амангельдинского района поступило сообщение, что на автодороге «Аулиеколь-Жалдама» в 3 километрах от села Жалдама сломался микроавтобус, следовавший в село Амангельды. В нем находились 13 человек вместе с водителем, в основном, студенты, которые ехали домой на каникулы.

«На помощь им пришли участковые инспекторы полиции Амантогайского сельского округа - капитан полиции Дастан Кушпанов и старший лейтенант Темиржан Еркебулан. Они пересадили замерзающих пассажиров на служебный «УАЗ» и отбуксировали транспорт до Амантогая. Далее полицейские совместно с акимом данного сельского округа разместили пассажиров в придорожном кафе, напоили чаем. После чего они благополучно добрались домой в село Амангельды», - пояснили в ведомстве.





В полиции отмечают, что сегодня участковые инспекторы полиции являются самой многофункциональной службой в системе органов внутренних дел и лично контактируют с населением.

Подводя итоги года, в Министерстве внутренних дел проведен слет участковых инспекторов полиции. Глава ведомства Ерлан Тургумбаев наградил лучших сотрудников, в том числе Дастана Кушпанова за высокие достижения в работе по охране общественного порядка и борьбе с преступностью на закрепленном административном участке.









«Участковый инспектор – это ключевая фигура профилактики преступности на конкретной территории. Именно так Глава государства обозначил важную роль участковых инспекторов полиции в реализации реформы органов внутренних дел и принципа «Полиция в шаговой доступности», - отметил Ерлан Тургумбаев.

Дастан Кушпанов на передовой во взаимодействии с населением и оказывает помощь гражданам. За добросовестное отношение к своим служебным обязанностям он из рук министра внутренних дел получил грамоту и медаль «Үздік учаскелік полиция инспекторы».









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