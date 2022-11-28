Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Транспорт

Застрявшим на трассе сорока пассажирам автобуса помогли в Урджарском районе

28 Ноября 2022, 14:06
Застрявшим на трассе сорока пассажирам автобуса помогли в Урджарском районе

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Автобус с пассажирами, который был вынужден сделать остановку в Урджарском районе Абайской области из-за бурана, продолжил путь в 8 часов утра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Абайской области.

«Автобус с 40 пассажирами, следовавший по маршруту «Алматы-Зайсан» не смог добраться до пункта назначения из-за плохой видимости. Акимат Урджарского района, сотрудники районного отдела чрезвычайных ситуаций, районного отделения полиции и аким Коныршаулинского сельского округа А. Кожаев эвакуировали всех застрявших в пути пассажиров и разместили их в ближайшем населенном пункте Таскескен, обеспечив горячим питанием», - говорится в публикации пресс-службы акимата Абайской области в Telegram-канале.


Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

Теги:
Новости по теме
Продавец «полицейских» удостоверений задержан в Актобе
Действие водительских прав злостных алиментщиков приостановили в СКО
Увязших в снегу водителей спасали в Костанайской области
Читайте также
Действие водительских прав злостных алиментщиков приостановили в СКО
Увязших в снегу водителей спасали в Костанайской области
На формирование стабфонда во вновь созданных областях будет выделено 5 млрд тенге
Учащиеся второй смены в Абайской области перешли на онлайн-обучение из-за погоды
Осадки и повышение температуры ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
Полиция в Павлодаре собирает бездомных в мороз по колодцам и теплотрассам
Четыре автомобиля сгорело за сутки в Карагандинской области
Более 20 человек спасли сотрудники ДЧС на дорогах Карагандинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию
2 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
3 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
4 Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции
5 В пяти областях Казахстана закрыли дороги из-за сильного мороза

Лента новостей