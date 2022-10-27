00:26, 27 Октябрь 2022 | GMT +6
Застрявшим на трассе иностранцам помогли полицейские Костаная
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Застрявшим в непогоду на трассе гражданам России помогли полицейские Костаная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.
На 55 километре трассы Костанай - Аулиеколь - Сурган сотрудники роты патрульной полиции Назархан Кобдаканов и Арман Мусаев заметили автомобиль Renault под управлением гражданина России.
«Из-за того, что порвался ремень генератора, водитель и трое пассажиров простояли на автодороге пару часов. Мы помогли им отбуксировать машину до ближайшей станции технического обслуживания», - отметил Арман Мусаев.
Россияне выразили благодарность полицейским.