Застрявшим на трассе иностранцам помогли полицейские Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Застрявшим в непогоду на трассе гражданам России помогли полицейские Костаная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

На 55 километре трассы Костанай - Аулиеколь - Сурган сотрудники роты патрульной полиции Назархан Кобдаканов и Арман Мусаев заметили автомобиль Renault под управлением гражданина России.

«Из-за того, что порвался ремень генератора, водитель и трое пассажиров простояли на автодороге пару часов. Мы помогли им отбуксировать машину до ближайшей станции технического обслуживания», - отметил Арман Мусаев.

Россияне выразили благодарность полицейским.