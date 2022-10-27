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    00:26, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Застрявшим на трассе иностранцам помогли полицейские Костаная

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Застрявшим в непогоду на трассе гражданам России помогли полицейские Костаная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    На 55 километре трассы Костанай - Аулиеколь - Сурган сотрудники роты патрульной полиции Назархан Кобдаканов и Арман Мусаев заметили автомобиль Renault под управлением гражданина России.

    «Из-за того, что порвался ремень генератора, водитель и трое пассажиров простояли на автодороге пару часов. Мы помогли им отбуксировать машину до ближайшей станции технического обслуживания», - отметил Арман Мусаев.

    Россияне выразили благодарность полицейским.


    Теги:
    Костанайская область Дороги МВД РК Правоохранительные органы
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