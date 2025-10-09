РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:30, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Застрявших у подножия Эвереста туристов удалось спасти

    Китайские спасатели провели масштабную операцию по эвакуации туристов, оказавшихся в изоляции после внезапного и мощного снегопада у подножия Эвереста в Тибетском автономном районе Китая, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Застрявших у подножия Эвереста туристов удалось спасти
    Фото: Bild

    По данным местных властей, 580 туристов, а также более 300 проводников, гидов и погонщиков яков были найдены и благополучно доставлены в поселок Цюйдан и прилегающие районы, где местные сотрудники организуют их возвращение домой.

    Еще свыше десяти туристов добрались до передового лагеря, оборудованного для приема и временного размещения отставших групп. На пути их сопровождали спасательные бригады, несшие продукты питания, медикаменты, обогреватели, кислородные баллоны и теплые вещи.

    Сильный снегопад обрушился на уезд вечером 4 октября, создав проблемы для туристов на пеших горных маршрутах вблизи поселка Цюйдан. Власти уезда оперативно мобилизовали экстренные команды для налаживания связи и оказания помощи пострадавшим.

    5 октября местные власти в связи с сильным снегопадом объявили о временном закрытии некоторых туристических зон, включая ландшафтный парк горы Эверест.

    Ранее мы писали, что сотни застрявших у Эвереста туристов эвакуированы.

