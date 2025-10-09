Застрявших у подножия Эвереста туристов удалось спасти

По данным местных властей, 580 туристов, а также более 300 проводников, гидов и погонщиков яков были найдены и благополучно доставлены в поселок Цюйдан и прилегающие районы, где местные сотрудники организуют их возвращение домой.

Еще свыше десяти туристов добрались до передового лагеря, оборудованного для приема и временного размещения отставших групп. На пути их сопровождали спасательные бригады, несшие продукты питания, медикаменты, обогреватели, кислородные баллоны и теплые вещи.

Сильный снегопад обрушился на уезд вечером 4 октября, создав проблемы для туристов на пеших горных маршрутах вблизи поселка Цюйдан. Власти уезда оперативно мобилизовали экстренные команды для налаживания связи и оказания помощи пострадавшим.

5 октября местные власти в связи с сильным снегопадом объявили о временном закрытии некоторых туристических зон, включая ландшафтный парк горы Эверест.

