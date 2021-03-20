СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Застрявших на трассах эвакуируют спасатели Восточного Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

«20 марта в 01 час 50 минут на автодороге республиканского значения «Семей-Кайнар» спасателями и силами ТОО «Казахавтодор» в составе 10 человек личного состава и 5 единиц техники сопровождена колонна из 100 автомобилей, 40 которых грузовых и 60 легковых на очищенный участок. Также из транспортного средства марки «Ауди» спасателями эвакуировано в город Семей 6 человек, из них 4 детей. В медицинской помощи они не нуждались», - сообщили в ДЧС.

ДЧС ВКО просит граждан при штормовом предупреждении не покидать населённые пункты. О состоянии дорог узнавать в мобильном приложении Дармен. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.



