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    14:31, 20 Март 2021 | GMT +6

    Застрявших на трассах эвакуируют спасатели Восточного Казахстана

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Застрявших на трассах эвакуируют спасатели Восточного Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    «20 марта в 01 час 50 минут на автодороге республиканского значения «Семей-Кайнар» спасателями и силами ТОО «Казахавтодор» в составе 10 человек личного состава и 5 единиц техники сопровождена колонна из 100 автомобилей, 40 которых грузовых и 60 легковых на очищенный участок. Также из транспортного средства марки «Ауди» спасателями эвакуировано в город Семей 6 человек, из них 4 детей. В медицинской помощи они не нуждались», - сообщили в ДЧС.

    ДЧС ВКО просит граждан при штормовом предупреждении не покидать населённые пункты. О состоянии дорог узнавать в мобильном приложении Дармен. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.



    Теги:
    Погода МЧС Восточно-Казахстанская область Транспорт
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