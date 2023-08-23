РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:12, 23 Август 2023 | GMT +6

    Застрявших на канатной дороге людей спасли в Пакистане

    None
    Фото: pixabay.com
    ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Шестеро детей в возрасте от 10 до 16 лет и двое взрослых, застрявших на канатной дороге на высоте 900 футов (274 метра) над ущельем на северо-западе Пакистана, спасены. По словам спасателей, оборвался один из тросов подъемника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    В спасательной операции были задействованы военные вертолеты.

    Инцидент произошел около 07:00 по местному времени недалеко от города Баттаграм в провинции Хайбер-Пахтунхва. Дети ехали по канатной дороге в школу в провинции Хайбер-Пахтунхва.

    Один из подростков несколько часов находился без сознания из-за проблем с сердцем.


    Канатная дорога, известная местным жителям как «Долли», соединяет деревню Джангри с Батанги, где расположена школа.

    Аллай – горная местность, расположенная на высоте 2000 метров над уровнем моря. Населенные пункты здесь находятся далеко друг от друга.

    Канатная дорогая популярный и дешевый вид транспорта, позволяющий пересечь долину Аллай, благодаря которому двухчасовое путешествие по гористой местности сокращается до четырех минут. Этим утром подъемник уже совершил четыре поездки в школу и обратно. На пятый раз один из тросов оборвался.

    Спасательная операция, продолжавшаяся около 12 часов, была сложной и опасной.

    Несколько первых попыток добраться до них на вертолетах не увенчались успехом, однако военным удалось доставить им еду и воду.

    Помимо порывистого ветра, были опасения, что лопасти винта вертолета могут задеть канатную дорогу.


    Теги:
    Пакистан Видео Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!