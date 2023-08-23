Застрявших на канатной дороге людей спасли в Пакистане
В спасательной операции были задействованы военные вертолеты.
Инцидент произошел около 07:00 по местному времени недалеко от города Баттаграм в провинции Хайбер-Пахтунхва. Дети ехали по канатной дороге в школу в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Один из подростков несколько часов находился без сознания из-за проблем с сердцем.
Канатная дорога, известная местным жителям как «Долли», соединяет деревню Джангри с Батанги, где расположена школа.
Аллай – горная местность, расположенная на высоте 2000 метров над уровнем моря. Населенные пункты здесь находятся далеко друг от друга.
Канатная дорогая популярный и дешевый вид транспорта, позволяющий пересечь долину Аллай, благодаря которому двухчасовое путешествие по гористой местности сокращается до четырех минут. Этим утром подъемник уже совершил четыре поездки в школу и обратно. На пятый раз один из тросов оборвался.
Спасательная операция, продолжавшаяся около 12 часов, была сложной и опасной.
Несколько первых попыток добраться до них на вертолетах не увенчались успехом, однако военным удалось доставить им еду и воду.
Помимо порывистого ветра, были опасения, что лопасти винта вертолета могут задеть канатную дорогу.