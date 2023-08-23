Застрявших на канатной дороге людей спасли в Пакистане

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Шестеро детей в возрасте от 10 до 16 лет и двое взрослых, застрявших на канатной дороге на высоте 900 футов (274 метра) над ущельем на северо-западе Пакистана, спасены. По словам спасателей, оборвался один из тросов подъемника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

В спасательной операции были задействованы военные вертолеты.

Инцидент произошел около 07:00 по местному времени недалеко от города Баттаграм в провинции Хайбер-Пахтунхва. Дети ехали по канатной дороге в школу в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Один из подростков несколько часов находился без сознания из-за проблем с сердцем.





Канатная дорога, известная местным жителям как «Долли», соединяет деревню Джангри с Батанги, где расположена школа.

Аллай – горная местность, расположенная на высоте 2000 метров над уровнем моря. Населенные пункты здесь находятся далеко друг от друга.

Канатная дорогая популярный и дешевый вид транспорта, позволяющий пересечь долину Аллай, благодаря которому двухчасовое путешествие по гористой местности сокращается до четырех минут. Этим утром подъемник уже совершил четыре поездки в школу и обратно. На пятый раз один из тросов оборвался.

Спасательная операция, продолжавшаяся около 12 часов, была сложной и опасной.

Несколько первых попыток добраться до них на вертолетах не увенчались успехом, однако военным удалось доставить им еду и воду.

Помимо порывистого ветра, были опасения, что лопасти винта вертолета могут задеть канатную дорогу.