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Застрявших на автомобиле в грязи людей спасли в Атырау

4 Января 2023, 14:41
Застрявших на автомобиле в грязи людей спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау спасатели эвакуировали людей, застрявших в грязи на автомобиле в степи. У них было мало шансов, добраться в шквальный ветер в темноте до ближайшего населенного пункта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 января 2023 года в 02:05 часов поступило сообщение, что автомобиль застрял в грязи примерно в 40 километрах от пригородного села Таскала. После прибытия на место вызова спасателей ДЧС Атырауской области было установлено, что в салоне машины находились четыре человека. Спасатели на внедорожнике «ТРЭКОЛ» эвакуировали их в город Атырау», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В аварийно-спасательной работе были задействованы четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС Атырауской области.


Фото: ДЧС Атырауской области



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