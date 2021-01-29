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Застрявшие в аэропорту Алматы пассажиры из Стамбула вылетят в Бишкек в полночь

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Января 2021, 18:53
Застрявшие в аэропорту Алматы пассажиры из Стамбула вылетят в Бишкек в полночь

АЛМАТЫ-БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Пассажиры рейса «Стамбул-Бишкек», застрявшие в аэропорту Алматы, вылетят в Бишкек в полночь, сообщили в пресс-службе МИД КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По ее данным, авиарейс по маршруту «Стамбул-Бишкек» утром 29 января 2021 года из-за погодных условий не смог совершить посадку в международном аэропорту г. Бишкекв и был направлен на запасной аэропорт в г. Алматы.

«При этом вылет авиарейса по маршруту «Алматы-Бишкек» запланирован на 00:45 часов 30 января 2021 года», - отметили в МИД.

В авиакомпании отметили, что всем пассажирам, вылетающим этим рейсом в Бишкек, предоставлено питание и гостиница.

Генеральное консульство КР в г. Алматы отслеживает ситуацию и держит данный вопрос на контроле.


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