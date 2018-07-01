Застрявшие в аэропорту Актау пассажиры вылетят ночным рейсом в Анталию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 140 пассажиров рейса Актау - Анталия, которые более суток не могут вылететь из аэропорта Актау, отправятся в Турцию сегодня. Ориентировочно полет начнется в 22:00 по местному времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

«Самолет, который должен был вылететь 30 июля в 7 утра, задержали по техническим причинам. Необходимая для ремонта деталь прибудет в Казахстан сегодня», - сообщили в авиакомпании Sunkar Air.

Для полета в Турцию перевозчик предоставит второе резервное воздушное судно, которое выполнит ночной рейс. По словам представителя авиакомпании, накануне пассажирам организовали питание и транспорт до города.

«Мы время отдыха сокращать не будем. Допустим, они сегодня с задержкой в сутки вылетели, соответственно, мы их будем привозить на сутки с задержкой из Анталии в Казахстан», - сказал директор авиакомпании Sunkar Air Талгат Жолдыбаев.