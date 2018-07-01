Застрявшие в аэропорту Актау пассажиры вылетят ночным рейсом в Анталию
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 140 пассажиров рейса Актау - Анталия, которые более суток не могут вылететь из аэропорта Актау, отправятся в Турцию сегодня. Ориентировочно полет начнется в 22:00 по местному времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.
«Самолет, который должен был вылететь 30 июля в 7 утра, задержали по техническим причинам. Необходимая для ремонта деталь прибудет в Казахстан сегодня», - сообщили в авиакомпании Sunkar Air.
Для полета в Турцию перевозчик предоставит второе резервное воздушное судно, которое выполнит ночной рейс. По словам представителя авиакомпании, накануне пассажирам организовали питание и транспорт до города.
«Мы время отдыха сокращать не будем. Допустим, они сегодня с задержкой в сутки вылетели, соответственно, мы их будем привозить на сутки с задержкой из Анталии в Казахстан», - сказал директор авиакомпании Sunkar Air Талгат Жолдыбаев.
- Из окна 12 этажа выпала девушка в Астане
- Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Кыргызстане казахстанцев
- Горячее питание организовали пассажирам задержанных поездов в Сарышагане
- Подробности убийства иностранцев в Таджикистане сообщили в МВД РТ
- ЧП с батутом в Астане: Примирение сторон не состоялось
- Предварительные слушания по делу о смерти телеведущей в лифте прошли в Актобе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана