Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 17 °С
Алматы: 29 °С
USD 347.06 EUR 405.54
RUB 5.54 CNY 50.88
Скачать

Застрявшие в аэропорту Актау пассажиры вылетят ночным рейсом в Анталию

31 Июля 2018 18:22 222
Поделиться:
Застрявшие в аэропорту Актау пассажиры вылетят ночным рейсом в Анталию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 140 пассажиров рейса Актау - Анталия, которые более суток не могут вылететь из аэропорта Актау, отправятся в Турцию сегодня. Ориентировочно полет начнется в 22:00 по местному времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

«Самолет, который должен был вылететь 30 июля в 7 утра, задержали по техническим причинам. Необходимая для ремонта деталь прибудет в Казахстан сегодня», - сообщили в авиакомпании Sunkar Air.

Для полета в Турцию перевозчик предоставит второе резервное воздушное судно, которое выполнит ночной рейс. По словам представителя авиакомпании, накануне пассажирам организовали питание и транспорт до города.

«Мы время отдыха сокращать не будем. Допустим, они сегодня с задержкой в сутки вылетели, соответственно, мы их будем привозить на сутки с задержкой из Анталии в Казахстан», - сказал директор авиакомпании Sunkar Air Талгат Жолдыбаев.

 

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Мангистауская область, Туризм, Регионы, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив