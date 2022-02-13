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Застрявшему на трассе дальнобойщику из России помогли спасатели СКО

13 Февраля 2022 03:12
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Застрявшему на трассе дальнобойщику из России помогли спасатели СКО

ПЕРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Водитель фуры попал в аварийную ситуацию на автодороге Нур-Султан - Петропавловск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС Северо-Казахстанской области МЧС РК.

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Инцидент произошел 11 февраля. В 6.30 от оперативного дежурного ДЧС СКО п оступил телефонный звонок о о том, что на автодороге Нур-Султан - Петропавловск, вблизи села Рублевка Аккайынского района, произошла поломка грузового автомобиля VOLVO.
На место происшествия выехали офицеры гражданской защиты отдела по ЧС Аккайынского района для оказания оперативной помощи.
По прибытии на место происшествия было установлено, что грузовой автомобиль марки VOLVO с номерами РФ, груженный фруктами, под управлением 55-летнего водителя, двигался по маршруту Караганда - Курган. Из-за сильного мороза замерзло дизельное топливо в топливном баке и в патрубках двигателя, грузовик остановился на 416-м километре
автодороги Нур-Султан - Петропавловск.
Сотрудники ОЧС приняли меры по отогреву топливной системы автомобиля. Аварийно-спасательные работы осложнялись сильным ветром и 25-градусным морозом.
В 11.10 автомобиль был заведен и продолжил движение в Курган.
«Водитель очень волновался. Попал в аварийную ситуацию, сильно замерз. Сделанный им звонок на телефон 112 решил многое... Сердечно благодарил за оказанную помощь», - кратко прокомментировал проведенную работу начальник отдела по ЧС Аккайынского района, подполковник гражданской защиты Ержан Шарипов.



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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #Транспорт   #МЧС  
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