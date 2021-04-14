Застрявшего в воде тракториста вызволили костанайские спасатели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области спасатели помогли трактористу, транспорт которого застрял в воде на плотине, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На пункт связи отдела по чрезвычайным ситуациям Амангельдинского района поступило сообщение о том, что застрял трактор главы одного из крестьянских хозяйств.

«Гражданин двигался с зимовки Мукан-Тубек в сторону села Байгабыл через плотину Карабогет, чтобы отвезти своих детей школьного возраста домой, но на обратном пути на плотине его трактор застрял в воде,- рассказали в ДЧС области. — Предварительно, мужчина выбрался из кабины и пытался самостоятельно вытащить трактор, но это ему не удалось, пришлось позвать на помощь сельчан. Те, в свою очередь, прибыли на двух тракторах. Попытки мужчин были безрезультатны, и в итоге они обратились за помощью в службу 112».

Спасатели благополучно вытащили трактор, мужчина в медицинской помощи не нуждался.