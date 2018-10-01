Застрявшего в теплотрассе ребенка спасли в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 10-летний подросток застрял между трубами теплотрассы в кызылординском микрорайоне Акмешит. Инцидент произошел днем 30 сентября 2018 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

10-летний подросток во время игры в компании друзей провалился ногами в проем между трубами теплотрассы и застрял. По словам его друзей, он случайно оступился и проскользнул между двумя трубами. Самостоятельно вытащить его дети не смогли.

Спасатели Южного регионального аэромобильного оперативно спасательного отряда, выехав на место происшествия, оценили обстановку и, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента расширив пространство между труб теплотрассы, освободили мальчика. К счастью, обошлось без травм, в медицинской помощи ребенок не нуждался. Спасатели передали школьника матери.





