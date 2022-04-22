Застрявшего на мели 70-тонного кашалота вернули в Тихий океан

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – На побережье восточно-китайской провинции Чжэцзян выбросило 70-тонного кашалота. Для его спасения провели целую спецоперацию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению Центра спасения морских животных «Юйжэн» г. Нинбо, кашалота, застрявшего на мели, обнаружили утром во вторник местные рыбаки на морском побережье вблизи уезда Сяншань города Нинбо в Восточном Китае.

Операция по спасению кашалота, в которой было задействовано 200 человек, прошла успешно. Спасателям, полицейским и инспекторам местного рыболовства удалось сохранить жизнь морскому животному и продержаться до прилива.





Как рассказывают очевидцы, спасатели постоянно поливали тело кашалота водой и прочищали дыхательное отверстие млекопитающего.

После 21 часа спецоперации, терпящий бедствие кашалот утром в среду смог вернуться обратно в океан.