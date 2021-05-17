Застрявшего между скал мальчика спасли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 12-летний мальчик застрял между скал в районе улицы Алтынсарина в поселке Глубокое Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

«Ребенок играл совершенно один. Не рассчитав свои силы, мальчик не смог выбраться и кричал о помощи проходящим мимо людям. Очевидцы вызвали спасателей. Сотрудники ПЧ-23 с помощью спасательной верёвки вытащили застрявшего из «заточения» мальчика. Ушибов и травм у ребенка не было», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ДЧС ВКО напомнили родителям о мерах предосторожности, подчеркнув, что ни в коем случае нельзя оставлять детей одних.