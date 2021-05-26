Застрявшего головой в металлическом заборе ребенка освободили карагандинские спасатели

ПРИОЗЁРСК. КАЗИНФОРМ – В Приозёрске 4-летний ребенок застрял в металлическом заборе. Девочка просунула голову между прутьями и не смогла самостоятельно вылезти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В одном из дворов города Приозерск во время игры девочка 2017 года рождения просунула голову между металлических прутьев беседки. Но протиснуться дальше вперед или вытянуть голову обратно уже не получилось. Взрослые тоже не смогли самостоятельно помочь девочке.

Они вызвали спасателей. Используя гидравлический инструмент, спасатели пожарной части №15 ДЧС Карагандинской области разрезали железный прут и вызволили ребенка.

«Всё время проведения спасательной операции бойцы беседовали с девочкой. Ребенок охотно поддерживал диалог. Девочка не пострадала и была передана родителям», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.













































Спасатели настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра взрослых.

Постоянно напоминайте детям элементарные меры безопасности:

• не играйте в темных местах;

• не играйте на свалках и пустырях;

• не играйте рядом с железной дорогой, автострадой;

• не играйте в разрушенных зданиях и т. д.

• не оставляй включенными электро- и газовые приборы;

• не играйте с огнем;

• нельзя купаться и нырять в незнакомых местах.