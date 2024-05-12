Застрявшая на крыше лошадь спасена в Бразилии

Бразильская лошадь, которую пользователи социальных сетей прозвали Карамело, привлекла внимание всей страны после того, как вертолет телевизионных новостей заснял ее застрявшей на крыше на юге Бразилии, где в результате сильного наводнения погибло более 100 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой Associated press.

Примерно через 24 часа после того, как лошадь была обнаружена, а люди стали требовать ее спасения, команда специалистов из бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул успешно вызволила бедную Карамело.

Коричневая лошадь несколько дней балансировала на двух узких полосах скользкого асбеста в Каноасе, городе в столичном районе Порту-Алегри, который является одним из наиболее пострадавших районов штата, большая часть которого была изолирована паводковыми водами.

По словам спасателей, животное было найдено в ослабленном состоянии.

Пожарные и ветеринары забрались на почти затопленную крышу, ввели успокоительное и обездвижили лошадь, а затем уложили ее на надувной плот, кстати ее вес составляет 770 фунтов.

В операции по спасению участвовали четыре надувные лодки и четыре судна обеспечения, а также пожарные, солдаты и другие добровольцы.