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    21:00, 11 Май 2024 | GMT +6

    Застрявшая на крыше лошадь спасена в Бразилии

    лошадь
    Фото: кадр из видео

    Бразильская лошадь, которую пользователи социальных сетей прозвали Карамело, привлекла внимание всей страны после того, как вертолет телевизионных новостей заснял ее застрявшей на крыше на юге Бразилии, где в результате сильного наводнения погибло более 100 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой Associated press.

    Примерно через 24 часа после того, как лошадь была обнаружена, а люди стали требовать ее спасения, команда специалистов из бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул успешно вызволила бедную Карамело.

    Коричневая лошадь несколько дней балансировала на двух узких полосах скользкого асбеста в Каноасе, городе в столичном районе Порту-Алегри, который является одним из наиболее пострадавших районов штата, большая часть которого была изолирована паводковыми водами.

    По словам спасателей, животное было найдено в ослабленном состоянии.

    Пожарные и ветеринары забрались на почти затопленную крышу, ввели успокоительное и обездвижили лошадь, а затем уложили ее на надувной плот, кстати ее вес составляет 770 фунтов.

    В операции по спасению участвовали четыре надувные лодки и четыре судна обеспечения, а также пожарные, солдаты и другие добровольцы.

    Теги:
    Наводнение Природные катаклизмы Животные Мировые новости Бразилия
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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