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    00:24, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Застрял на горке: спасатели чудом сберегли руку ребенку в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице сотрудники оперативно-спасательного отряда вызволили ребенка, попавшего в ловушку на детской площадке. Палец малыша застрял в металлической конструкции на горке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт ДЧС Нур-Султана.

    «Поступил звонок о том, что ребенок на детской площадке одел на руку железный предмет, шансы на спасение были нулевые, так как отверстие было очень близко расположено. Но, профессионализм наших спасателей дал о себе знать и уже меньше чем за час рука ребенка благополучно спасена!» - сообщили в ДЧС.

    Конструкция детской горки оказалась опасной: как видно на кадрах оперативной съемки, ребенок сунул палец в одно из отверстий в металлическом листе и не смог освободиться.

    Спасатели использовали гидравлический инструмент, болторезы, ножовку по металлу.

    Вызволив ребенка, они оцепили территорию.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана Происшествия
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