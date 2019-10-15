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Застройщики не могут навязывать свои управляющие компании покупателям – Каирбек Ускенбаев

15 Октября 2019 19:17
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Застройщики не могут навязывать свои управляющие компании покупателям – Каирбек Ускенбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Застройщики не смогут навязывать свои управляющие компании покупателям квартир. Об этом заявил вице-министр по инвестициям и развитию Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если хотя бы два жильца уже приобрели квартиру, то они имеют право создать объединение собственников имущества и все кто покупают в последующем квартиру - они автоматически становятся членами этого объединения и сами управляют», - сказал Каирбек Ускенбаев, комментируя журналистам поправки в законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Сенате.

Он также подчеркнул, что если застройщик попытается в договоре навязать свою управляющую компанию, то это тоже ничего не будет значить.

«Вы собственник, к примеру, вы в магазине купили вещи и вам говорят подождите - вы брюки должны носить раз в неделю, вы не имеете право их стирать. Это могут лишь быть технические пожелания, но не задевать ваших прав. Поэтому не имеет право застройщик диктовать владельцу как ему поступать, это абсурд», - пояснил Каирбек Ускенбаев.

Отметим, сегодня на расширенном заседании Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената был рассмотрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» ранее одобренный Мажилисом.

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Ключевые слова: Правительство РК, Жилье, Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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