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Застреливший родственника из обреза сельчанин задержан в Алматинской области

4 Ноября 2019 16:27
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Застреливший родственника из обреза сельчанин задержан в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские задержали 36-летнего мужчину, совершившего убийство своего родственника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Енбекшиказахском районе у одного из частных домов села Болек был обнаружен труп 41-летнего жителя города Есик, убитого дробовым ранением в голову. Поднятые по тревоге оперативники районной полиции организовали розыск подозреваемого, вооруженного огнестрельным оружием.

«Причастным к убийству оказался один из родственников потерпевшего, проживающий в этом же поселке, задержанный и доставленный в течение нескольких часов в управление районной полиции. Согласно его показаниям, поводом к убийству послужила обычная ссора, возникшая из-за ревности. Орудием преступления стал обрез незарегистрированного охотничьего ружья, 16-го калибра, который уже найден, изъят и приобщен к материалам уголовного расследования в качестве вещественного доказательства», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Подозреваемый помещен под арест в изолятор временного содержания Енбекшиказахской районной полиции. Досудебное расследование продолжается по ст. 99 УК РК (убийство).

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Хасан Еспанов

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