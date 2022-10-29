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Застрелившего пару краснокнижных лебедей охотника задержали акмолинские полицейские

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Октября 2022, 20:18
Застрелившего пару краснокнижных лебедей охотника задержали акмолинские полицейские

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Преступление выявлено 29 октября в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Участковыми инспекторами отдела полиции Буландынского района при проведении рейдовых мероприятий на территории Журавлевского сельского округа был остановлен мотоцикл «ИЖ – Юпитер 5» под управлением 67-летнего местного жителя. При проверке документов и транспортного средства в коляске мотоцикла полицейскими обнаружены туши двух лебедей и гладкоствольное охотничье ружье «ТОЗ 34» 12-го калибра.

Оружие зарегистрировано в органах внутренних дел, кроме того, у сельчанина имеется соответствующее удостоверение охотника.

По словам акмолинца, о запрете охотиться на лебедей, занесенных в Красную книгу, он знал, однако, увидев птиц, застрелил их. Факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 337 части 1 УК РК «Незаконная охота». Проводятся необходимые следственные процедуры.

Полицейские предупреждают, что охота на водоплавающую птицу в регионе находится под запретом. Лебедь-кликун как вид с сокращающейся численностью внесен в Красную книгу Республики Казахстан.



Акмолинская область   Экология   МВД РК  
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