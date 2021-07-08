Застраховать свое авто в спецЦОНах смогут казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госкорпорация «Правительство для граждан» запустила пилотный проект по оказанию услуг страхования автовладельцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы все знаете, что одной из главных проблем в спецЦОНах являются так называемые «помогайки», которые навязчиво предлагают свои порою незаконные услуги. Как правило, они осуществляют свою деятельность в стихийных условиях в зале ожидания ЦОН, на парковках, скамейках и так далее. Основным заработком «помогаек» является продажа страховок на автомобили. Данную проблему также возможно решить через технологии», - сказал первый заместитель председателя Правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин на брифинге в СЦК.

По его словам, с июня текущего года в Нур-Султане запущен пилотный проект, в рамках которого граждане после перерегистрации авто по желанию могут оформить страховой полис у оператора.

«Доход от данного сервиса госкорпорация не получает, мы хотим улучшить комфортные условия для автовладельцев. При успешности проект будет тиражирован в других филиалах по Казахстану», - добавил спикер.

Как отметил Суйениш Абдильдин, на сегодняшний день оформлено более 300 страховок. С 12 июля планируется старт пилотного проекта в Алматы.



