+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 14 °С
USD 398.59 EUR 449.09
RUB 5.79 CNY 56.24
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Застолье закончилось драмой в Алматинской области

10 Июня 2020 03:29
Поделиться:
Застолье закончилось драмой в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Оперативники в течение суток раскрыли убийство и арестовали подозреваемого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел приблизительно в десятом часу вечера в Кербулакском районе Алматинской области. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от участкового инспектора о том, что в селе Коксай обнаружено бездыханное тело 64-летнего жителя с признаками насильственной смерти, мужчину убили в своем же доме.

По прибытию на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что обстановка в доме свидетельствовала, что убийству предшествовало пьяное застолье. Так, с помощью свидетелей удалось составить словесный портрет по приметам, и в течение суток задержать подозреваемого, оказавшегося 43-летним жителем соседнего села, который в результате предъявленных доказательств, признался в убийстве.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам преступления предусмотренного ст. 99 ч. 1 УК РК. Задержанный на основании ст. 128 УПК РК помещен в изолятор временного содержания.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив