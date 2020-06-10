Застолье закончилось драмой в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Оперативники в течение суток раскрыли убийство и арестовали подозреваемого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел приблизительно в десятом часу вечера в Кербулакском районе Алматинской области. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от участкового инспектора о том, что в селе Коксай обнаружено бездыханное тело 64-летнего жителя с признаками насильственной смерти, мужчину убили в своем же доме.

По прибытию на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что обстановка в доме свидетельствовала, что убийству предшествовало пьяное застолье. Так, с помощью свидетелей удалось составить словесный портрет по приметам, и в течение суток задержать подозреваемого, оказавшегося 43-летним жителем соседнего села, который в результате предъявленных доказательств, признался в убийстве.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам преступления предусмотренного ст. 99 ч. 1 УК РК. Задержанный на основании ст. 128 УПК РК помещен в изолятор временного содержания.