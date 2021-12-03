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Заставляют ли казахстанцев  оформлять подписки на газеты-журналы

3 Декабря 2021 14:17
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Заставляют ли казахстанцев  оформлять подписки на газеты-журналы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заставляют ли казахстанцев оформлять подписки на газеты-журналы? На какие печатные издания больше всего подписываются жители столицы? Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала главный специалист отдела продажи столичного филиала АО «Казпочта» Ляззат Конакбаева.

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«Жители столицы с сегодняшнего дня до 25 декабря могут оформить подписку на республиканские и городские газеты-журналы. Сегодня специально организовали мероприятие для жителей столицы. Это наше традиционно проводимое мероприятие, однако в прошлом году в связи с ограничениями не удалось провести», - сказала Ляззат Конакбаева.

Сегодня в мероприятии принимают участие представители восьми республиканских и городских изданий. Первых оформивших подписки ждут подарки.

«Стоимость подписки на каждый журнал или газету разная. Например, шестимесячная подписка на газету «Егемен Казахстан» стоит 5 800 тенге, а на «Казахстанскую правду» – 5 900 тенге. Нужно отметить, что существует проблема по подписке по всей стране. С каждым годом уменьшается количество оформляющих подписки. На эту тенденцию также влияет интернет. В основном подписываются пенсионеры, лица старшего возраста. Наша задача – своевременно обеспечивать читателей печатной продукцией», - сказала она.

По ее словам, если раньше на одно издание подписывалось свыше тысячи читателей, то в последние годы их количество уменьшается.

«Также многие затрагивают проблему принудительной подписки. Да, раньше существовала такая проблема. Тем не менее, три-четыре года назад отдел внутренней политики урегулировал вопрос. Сейчас принудительно никого не заставляем оформлять подписку», - сказала спикер.


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#СМИ   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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