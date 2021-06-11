Заставляют ли казахстанцев извиняться на видеокамеру в полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заставляют ли казахстанцев извиняться на видеокамеру. На этот вопрос ответил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники органов никого не заставляют извиняться перед видеокамерами. Если гражданин действительно осознает противоправность своих действий, сейчас у каждого в социальных сетях есть свой чат и страница, каждый может опубликовать то, что он желает в своих чатах», - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Глава МВД добавил, что признание своей вины с сердечным раскаянием снимает в некоторых случаях ответственность.

Ранее сообщалось , что в Алматы суд рассматривает дело в отношении бойца смешанных единоборств Куата Хамитова,

«В Алмалинском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении К. Хамитова, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РК «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами». Главное судебное разбирательство назначено на 18 января в 14:30 часов», - сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда.

Затем спортсмен назвал свое видеообращение «шуткой».



