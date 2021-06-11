Заставляют ли казахстанцев извиняться на видеокамеру в полиции
«Сотрудники органов никого не заставляют извиняться перед видеокамерами. Если гражданин действительно осознает противоправность своих действий, сейчас у каждого в социальных сетях есть свой чат и страница, каждый может опубликовать то, что он желает в своих чатах», - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.
Глава МВД добавил, что признание своей вины с сердечным раскаянием снимает в некоторых случаях ответственность.
Ранее сообщалось , что в Алматы суд рассматривает дело в отношении бойца смешанных единоборств Куата Хамитова,
«В Алмалинском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении К. Хамитова, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РК «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами». Главное судебное разбирательство назначено на 18 января в 14:30 часов», - сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда.
Затем спортсмен назвал свое видеообращение «шуткой».