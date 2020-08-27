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Заставляют ли бизнесменов покупать компьютеры для школ, ответил министр

27 Августа 2020 14:52
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Заставляют ли бизнесменов покупать компьютеры для школ, ответил министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию о добровольно-принудительном порядке покупки компьютеров для школьников бизнесменами прокомментировал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов , передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава МОН на брифинге в СЦК заверил, что никто не заставляет меценатов и бизнесменов приобретать компьютеры.

«Это неправильно и незаконно. В рамках ежегодной акции «Дорога в шолу», которая существует уже более 20 лет, меценаты, госслужащие и представители общества оказывают помощь. Кому-то приобретаются ранцы, школьные принадлежности, школьная форма, планшеты и компьютеры. В этом году акция продолжается», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК.

«По поводу перекладывания ответственности на бизнес в вопросе покупки компьютеров. Я считаю, что это не совсем верная информация», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что для приобретения техники в ыделены финансы местными исполнительными органами, а также дополнительно направлены средства из республиканского бюджета.

До 1 сентября планируется передать школьникам 420-450 тысяч компьютеров для временного пользования.

В приоритетном порядке техникой обеспечат многодетные семьи и семьи с низким достатком.



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#Образование   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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