Заставляющий задуматься о смысле жизни спектакль представили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Государственном русском драматическом театре имени Ф.М. Достоевского в Семее состоялась премьера постановки режиссера Андрея Глушкова «Жить...Жить...Жить...» на основе рассказов Василия Шукшина. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для постановки использовались рассказы «Жена мужа в Париж провожала», «Микроскоп», «Сапожки», «Космос, нервная система и шмат сала».

О творческом процессе корреспонденту Казинформа сообщил директор Государственного русского драматического театра имени Ф.М. Достоевского города Семея, з аслуженный деятель Республики Казахстан Яков Горельников.

«Сегодня о театре Достоевского легко рассказывать и можно много об этом говорить. Только за последние годы мы становились дважды обладателем гран-при международных фестивалей - за спектакли «Ревизор» и «Завтра была война». С громадным успехом показывали свои постановки на сцене столичного театра имени М. Горького и в аудитории Первого Президента Казахстана - это «Гибель Отрара» писателя Мухтара Шаханова», - отметил Яков Горельников.

По его словам, у театра есть хорошие гастроли.

«Кроме того, с «Ревизором» выступали на международном фестивале в Санкт-Петербурге, где получили высокую оценку. Члены жюри отмечали, что за последние годы такого театра не видели. Очень слаженный творчески коллектив, талантливый во всех отношениях. Плюс подобный подход к инсценировке «Ревизора» они наблюдали впервые. Судьи подчеркнули, что уже столько постановок «Ревизора» за все годы видели. Думали, что будет очередной плагиат, а здесь совершенно новое. Когда международное жюри смотрело спектакль «Завтра была война» на фестивале в Кокшетау, тоже было поражено, восхищено. Это ансамблевость театра, режиссерский, актерский подход. Артисты и поют, и пластично двигаются, и свой оркестр в театре - все это делает совершенно неожиданными и уникальными постановки», - считает Я. Горельников.

«Есть текущая работа, театр мы репертуарный. Играем достаточно успешно многие представления. Это «Милый друг», который поставил по Ги де Мопассану режиссер из московского театра «Современник» Олег Плаксин. У нас есть интересные спектакли режиссера Рачи Махатаев а из Санкт-Петербурга, например «Тартюф» Жана Батиста Мольера. Эта постановка просто взорвала Семей. И нашего артиста, режиссера Андрея Глушкова. Вот премьера по рассказам Василия Шукшина «Жить, жить, жить...» - мы так назвали. Андрей также ставил «Хануму» грузинского автора Авксентия Цигарели », - сообщил Я. Горельников.

Сейчас театр готовит постановку в малом зале по новеллам О. Генри.

«Потом мы делаем подарок для наших маленьких зрителей. Работы много, театр живет своей жизнью», - добавил Яков Горельников.

Он подчеркнул что в одном здании находятся три театра - имени Абая, имени Достоевского и молодежный - «Дарига-ай».

«Все высоко профессиональные, интересные коллективы, друг от друга отличаются, но тем не менее взаимно обогащаются. Это взаимное проникновение культур, общение друг с другом дает свои плоды. Здорово, что под одним шаныраком работают три коллектива. Мы просто живем в творческой атмосфере. Вот сейчас «Дарига-ай» принимает участие в фестивале экспериментальных спектаклей в Актобе с моноспектаклем. Надеемся, что что-то они получат. Перед этим они возили в Караганду постановку про Абая, взяли третье место из десяти театров. Казахский театр тоже занимает свою нишу, свои места. Мы гордимся, что у нас три театра, что ходит зритель. Скоро закрывается театральный сезон, в казахском театре будет премьера «Каракоз». «Дарига-ай» готовит комедию. В конце мая приедут молодые режиссер, художник из России. Посмотрим, что предложат нового», - резюмировал Яков Горельников.

О подробностях работы над премьерой сообщил артист, режиссер Андрей Глушков.

лет

мечтал взяться за Шукшина, поработать. Для меня этот автор масштаба Чехова. В принципе, такого же масштаба. Бывают люди, которые считают Василия Макаровича очень средним: «Ну, рассказики какие-то, какой-то юмор». А мне кажется, там такая глубина... В каждом из рассказов такая боль человеческая, иногда встречаются такие огромные пласты философии. Мне очень хотелось..

« Я несколько

Ну и Яков Вениаминович Горельников дождался, когда я, как режиссер, какой-то планки достигну и сказал: «Да, давайте поставим». Нужен какой-то опыт из жизни, и постановочный, какой-то профессиональный опыт. Вот и взялись за Шукшина», - отметил Андрей Глушков.

«Мы всегда приносим директору на утверждение материал. Когда он утверждал Шукшина, мы ориентировались несколько на другом подборе рассказов. Уже начав работать, стали понимать, что нужно по-другому составить композицию. Нужно составить ее гораздо глубже. Выбрали те рассказы, которые, ну, как нам показалось, описывают какую-то боль, какую-то трагедию из жизни человеческой, но при этом при всем, чтобы был некий баланс между светлым и философским. Между какой-то болью и надеждой. Потому что, когда спектакль открывает какие-то такие пучины мрачные, беспросветный, черный реализм. Это немного не наше.

Нам хочется всегда оставлять надежду. Нам кажется - это жизнь. Он очень любил жизнь. В частности, Василий Макарович, я точно знаю, что он любил ее. Хоть о нем читаешь, хоть его рассказы читаешь, у него везде эта тема сквозит. И его очень мучал вопрос, это тоже сквозит во всех его произведениях, где-то сильнее, где-то меньше, где-то чуть коснулось: «А куда она летит эта жизнь?». Отдельная человеческая или вся вместе? Как к ней относиться вообще? Вот, кстати, Алеша Бесконвойный. Причем, ответов-то нет. Шукшин тоже не нашел этих ответов. Он всю жизнь мучался этим вопросом. Эти вопросы у писателя сквозят и главных героев в «Калине Красной» , и еще в нескольких рассказах. Вот прям такой красной линией этот вопрос - жить, что с этой жизнью делать, как к ней относиться, как ее правильно прожить ? Как ее прожить, чтобы не жалеть о том, что ты прожил? А может, и не надо вообще жалеть? Вот как? И откуда она взялась?» - размышляет режиссер.

«В «Алеше Бесконвойном» вопрос «Откуда берется человек?» Из какой-то малости вообще. Потом раз, и нет человека. Куда-то ушел. Вот тоже - как к этому относиться? Легко? Или тяжело? По-деревенски спокойно? У него есть несколько рассказов о том, как умирают старики в деревне. И тоже все по-разному: кто-то легко, кто-то с каким-то страхом, ужасом. Вот эти вопросы мы решили поставить и самим себе, и зрителю нашему любимому. Как-то вместе посмотреть на жизнь, порассуждать. Потому что мы в суете не особо задаемся этими вопросами - у нас все дела, дела. Также Абай в «Словах назидания» подчеркивал , что все равно все мы станем землей. Для чего мы живем? Чтобы умереть. В этом они как раз созвучны. Как бы иногда хорошо приостановиться, взять как этот Алеша Бесконвойный затопить баню и подумать, зачем живем? Особенно сейчас, в наше время мы все стали потребителями. Потребляем информацию в компьютерах, телефонах, в погоне стали все реже и реже останавливаться, даже на книгах» , - считает Андрей Глушков.

Такие глубокие, философские темы поднимаются в премьере «Жить...Жить...Жить...».

По его словам, иногда хотелось повеселить зрителя. «В «Микроскопе», зная, что финал будет драматичный, специально придумывали какие-то фокусы, чтобы посмеялся зритель. Это песни, танцы.

«Для нас каждый новый материал, новая пьеса - это опасение. И приступая, у нас нет самоуверенности. Это всегда эксперимент, и мы подходим к нему очень ответственно. Очень сложный материал, очень тонкий. При всем богатстве юмора, философии, при всем при этом «акварельный», Василий Макарович. И вот постараться сохранить все это и не расплескать. Юмор не расплескать.

К счастью, что отличает наш театр, и нашу труппу, большую ее часть, мы пытаемся быть не театральными. Пытаемся схватить по-настоящему. Если уж больно, то больно. Чтобы посмотрели и увидели: да, плохо человеку.

Часто, приступая к сложным спектаклям, используем специальные тренинги, которые помогают нам для конкретной постановки. Вот для этого спектакля мы использовали все то, что нас бы изнутри раздирало, «раскурочивало». Специально выбирали упражнения, которые бы не давали нам быть спокойными. Потому что рано или поздно приходит какая-то успокоенность, здесь я так бровь приподниму, здесь я так улыбнусь. Благо, что актеры это понимают», - отметил Андрей Глушков.

«У нас очень хороший состав актеров работает над Шукшиным. Конечно, не все подходят, потому что мы взяли деревенские в основном рассказы. Тут имеет смысл обращать внимание и на типаж, внешне. Потому что мы люди городские, кто-то больше похож на какого-нибудь жителя Сибири, кто-то вообще не похож...», - добавил режиссер.

По его мнению, в городе Семее очень хороший зритель, который сочувствует, понимает героев.

В спектакле сыграли актеры Ярослав Жуков, Александр Сухов, Юрий Шутко, Андрей Глушков, Егор Ермолаев, Вячеслав Макеев, Анна Юдина, Валентина Инешина, Татьяна Осина, Елена Владимирова.

Премьера удалась. Артисты своей игрой заставили переживать за каждого персонажа в отдельности и вообще, задуматься о смысле жизни в глобальном масштабе. Душа человеческая необъятна, но, тем не менее, они затронули, наверное, многие струны. Побудили зрителей остановиться в этом ежедневном потоке суеты и посмотреть вовнутрь себя, понять, кто ты есть, и для чего живешь в этом мире. В этом и есть истинная сила искусства.

Фото автора, а также предоставлены Государственным русским драматическим театром имени Ф.М. Достоевского.