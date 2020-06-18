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вчера 22:29
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вчера 21:21
Заставили заложить автомобиль: вымогателей задержали в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Алматинской области задержали двух молодых мужчин, подозреваемых в вымогательстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сотрудники полиции Карасайского района Алматинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали двоих жителей Алматинской области, которые длительное время, запугивая свою жертву, вымогали у потерпевшего крупную сумму денег и отбирали ценные вещи», - сообщили в полиции области.
При этом злоумышленники грозились физической расправой. Поначалу они заставили свою жертву заложить в ломбард автомашину, а в последующем потребовали у него 300 000 тенге и сотовый телефон.
«Вымогательство со стороны молодых мужчин в отношении пострадавшего продолжалось до тех пор, пока последний не обратился в полицию. Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны 30 и 31-летние жители Алматинской области. Оба задержанных сейчас находятся в изоляторе временного содержания Карасайского района. Они свою вину признали полностью. Причиненный ущерб возмещен потерпевшему», - добавили полицейские.
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