Заснятого в Алматинской области снежного барса вернули в нацпарк «Алтын Эмель»

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Снежного барса, заснятого местными жителями в степи в Алматинской области, вернули на территорию национального парка «Алтын Эмель», передает МИА «Казинформ».

До этого сотрудники Института зоологии МОН РК надели на ирбиса Gps ошейник. Теперь за перемещением снежного барса будут следить по координатам данного спутникового устройства. Это уже третий GPS-ошейник, установленный на снежных барсов, обитающих на территории национального парка «Алтын-Эмель».

3 января в 12:00 жители поселка Кербулак Кербулакского района Алматинской области обнаружили в степи одиночную особь снежного барса. При приближении человека барс не убегал, и не пытался скрыться.

О находке жители сообщили в природоохранные органы. Оставаясь с животным, они дождались прибытия на место инспекторов национального парка «Алтын Эмель» и РГКП ПО Охотзоопром. Специалисты совместно с научными сотрудниками Института зоологии МОН РК обездвижили животное и перевезли его на территорию парка, где в 20: 00 часов ирбиса успешно выпустили в привычные для него места обитания.

По данным, полученным с помощью фотоловушек, на территории нацпарка «Алтын Эмель» обитают около 10-ти особей снежного барса.

Сохранение популяции национального символа Казахстана сегодня осуществляется Snow Leopard Foundation совместно c Институтом зоологии МОН РК. В соответствии с постановлением Правительства РК от 31 октября 2006 года снежный барс включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.







